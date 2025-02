Investimento sui binari tra Campoleone e Cisterna, circolazione in tilt

Treni bloccati e disagi a non finire dalle 8.35 di questa mattina per un investimento ferroviario avvenuto nei pressi della stazione di Campoleone. Sono in tanti tra pendolari e viaggiatori che nelle prime ore di oggi hanno dovuto fare i conti con il tragico avvenimento.

Sul luogo della tragedia è intervenuta l’autorità giudiziaria, per condurre come previsto gli accertamenti necessari. Dalle ore 9.30 i passeggeri sono stati invitati a consultare eventuali aggiornamenti attraverso l’apposito servizio “Cerca Treno”. Tanti vagoni sono stati deviati saltando varie fermate tra cui quelle di Formia e Latina. Una giornata d’inferno dunque per i tanti pendolari pontini, soprattutto per quelli pronti a rientrare a casa per il weekend.