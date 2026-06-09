Investita in centro a Latina, non ce l’ha fatta Caterina Mancinelli

Caterina Mancinelli non ce l’ha fatta. Si è spenta dopo settimane di agonia, a seguito dell’investimento di cui è stata vittima lo scorso 23 aprile. Le sue condizione erano parse subito gravissime e, nonostante le cure dei sanitari del Goretti, c’è stato poco da fare.

Matilde – così era chiamata affettuosamente dai suoi conoscenti – era stata investita da un giovane, indagato ora per omicidio stradale, che, in retromarcia, non si era accorto della 90enne, intenta ad attraversare la strada.

La donna, conosciuta per via della storica attività in centro co-gestita con i familiari, è deceduta dopo 46 giorni di agonia. Ora, prima di poter concedere un ultimo saluto ai congiunti, la salma sarà sequestrata e messa a disposizione del medico legale per condurre ulteriori accertamenti.