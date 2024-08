Investiti in moto dal camion pirata, muore una 19enne ad Aprilia

Un’altra giovane vita spezzata nell’ennesima tragedia stradale sulle strade della provincia di Latina. A perdere la vita una 19enne che viaggiava in sella ad una moto insieme ad un altro ragazzo. La giovane, stando alle prime ricostruzioni, si sarebbe sporta dalla moto per guardare in avanti ed è stata colpita dal cassone di un camion che viaggiava in direzione opposta e che ha proseguito la sua corsa senza fermarsi a prestare soccorso.

La 19enne è stata sbalzata dalla moto ed è terminata a terra morendo sul colpo. Sotto shock gli amici e i tanti passanti che hanno assistito alla scena. Inutili i soccorsi da parte dei sanitari del 118. Sul caso stanno indagando i carabinieri del Reparto Territoriale di Aprilia, al lavoro per rintracciare l’autista del camion pirata.