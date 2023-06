Investito in bici al Lido, la vittima è Danilo Carloni

E’ Danilo Carloni l’uomo di 58 anni che ha perso la vita ieri dopo esser stato investito da un’auto mentre era in sella alla sua bicicletta lungo via del Lido. Un tremendo scontro che non ha lasciato scampo al 58enne.

L’incidente è avvenuto a pochi chilometri di distanza dalla casa dell’uomo che si stava dirigendo, come suo solito fare, verso il bar della stazione di benzina di via del Lido. Il 58enne viaggiava in direzione mare e probabilmente durante l’attraversamento per raggiungere il bar è stato travolto e ucciso da una BMW serie 1 con alla guida un 54enne che è stato iscritto al registro degli indagati.

Toccherà agli agenti della Polizia Locale intervenuti ristabilire l’esatta dinamica dello scontro avvenuto ieri mattina lungo la strada che porta al litorale di Latina.