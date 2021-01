LATINA – Tragedia alle porte del capoluogo pontino, dove uno straniero, ancora in fase di identificazione, è stato travolto e ucciso, sulla strada dei Monti Lepini, da una Peugeot 107.

Al volante una donna di 32 anni, trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Fiorini di Terracina in comprensibile stato di schock.

L’impatto si è verificato intorno alle 21 di domenica sera, all’altezza dell’incrocio con via Coletta. L’uomo era in sella ad una bici, che a quanto pare era al centro della strada quando è stata presa in pieno dall’utilitaria, che procedeva verso Borgo San Michele. La conducente ha subito allertato i soccorsi.

Nulla da fare per lo straniero, deceduto sul colpo, come constatato dagli operatori del 118. La salma è stata trasferita presso l’obitorio del cimitero di Pontinia.

Rilievi della Polizia Stradale di Terracina. E’ il secondo straniero morto sulle strade pontine in poco più di 24 ore. Sabato mattina un indiano di 19 anni ha perso la vita dopo lo scontro con un pullman Cotral, mentre era alla guida di uno scooter.