Invictus, il Comune raddoppia il premio: 5mila euro in più a vincitore e Progetto School

Un sostegno economico raddoppiato, un progetto dedicato alle scuole e una cerimonia finale che tornerà ad animare la Corte di Palazzo Caetani il 4 settembre: il “Premio di Letteratura Sportiva Invictus” entra nella sua sesta edizione con nuove ambizioni e conferme importanti.

Il Protocollo d’intesa che sancisce la collaborazione tra l’amministrazione comunale di Cisterna e l’Associazione DFG Lab è stato firmato questa mattina nella Sala delle Statue dal sindaco Valentino Mantini e dal presidente Adriano Zaccheo, alla presenza del direttore editoriale Giovanni Di Giorgi e dell’assessore alla Cultura Maria Innamorato. L’accordo rinnova una sinergia che, anno dopo anno, ha trasformato Cisterna in un punto di riferimento nazionale per la letteratura sportiva.

«Per noi – commentano il sindaco Mantini e l’assessore alla Cultura Innamorato – è una grande soddisfazione continuare a sostenere questa iniziativa di promozione della cultura in partnership con la Lab DFG. Iniziativa che ha portato e continua a consentirci di portare nella nostra città autori e ospiti illustri».

«Cisterna ormai è diventata un punto di riferimento a livello nazionale – aggiunge Di Giorgi – per quanto riguarda la letteratura sportiva e per questo progetto che anno dopo anno cresce e raggiunge nuovi obiettivi».

Il Comune ha deciso di investire 10mila euro: 5mila saranno impiegati per la pubblicazione del libro vincitore e altri 5mila per l’“Invictus School”, programma che punta a diffondere libri e valori sportivi tra gli studenti. Obiettivi che si intrecciano con la missione del Premio: promuovere la lettura, raccontare la resilienza e il coraggio attraverso lo sport, rafforzare la visibilità culturale e turistica del territorio.

La manifestazione, nata come scommessa culturale e cresciuta fino a diventare un appuntamento nazionale, conferma così la sua vocazione: unire il mondo dello sport e quello della letteratura attraverso storie capaci di ispirare e di trasmettere valori positivi.