Ipogeo non può ricorrere alle cartelle esattoriali, Codici diffida l’Agenzia delle Entrate

Codici Latina ha provveduto a diffidare due dirigenti dell’Agenzia delle Entrate ad annullare in autotutela i ruoli esattoriali. E’ quanto deciso dall’associazione del presidente Antonio Bottoni, che forte della recente sentenza con la quale il Giudice di Pace di Latina ha annullato la prima cartella esattoriale richiesta all’Agenzia delle Entrate su richiesta di Ipogeo, ha proceduto nell’inviare la diffida ai due dirigenti.

Nell’azione Codici chiede ai due, uno dirigente dell’Ufficio Convenzioni e l’altro dell’accettazione dei ruoli, la costituzione in mora a revocare le cartelle esattoriali, a maggior ragione dopo la decisione del Giudice di Pace che ha stabilito che la Ipogeo non può ricorrere alle cartelle esattoriali perché non è stata autorizzata dallo Stato.

“Con questa diffida e costituzione in mora – dichiara Antonio Bottoni, Responsabile di Codici Latina – il nostro intento è quello di ottenere l’annullamento dei ruoli esattoriali emessi per Ipogeo. A tal proposito, c’è un importante precedente rappresentato da una Sentenza della Corte di Cassazione su Acqualatina, perché anche questa Società, all’epoca non aveva ottenuto l’autorizzazione del MEF eppure aveva ugualmente fatto emettere alcuni ruoli esattoriali, poi successivamente annullati. Voglio auspicare che nell’attuale contenzioso ancora in corso non si debba giungere sino alla Suprema Corte, considerato lo specifico precedente di Acqualatina. A dire il vero – prosegue Bottoni – stiamo prendendo in considerazione anche l’ipotesi di inviare analoga diffida anche all’attuale dirigente del Comune di Latina, per il ruolo di garante del rispetto delle norme connesso con il suo ruolo. Come abbiamo già avuto modo di dire, in questi anni abbiamo cercato di trovare una soluzione a questa problematica, rivolgendoci anche al Comune ed all’Agenzia delle Entrate Riscossione, ma le nostre richieste sono cadute nel vuoto e così siamo stati costretti ad avviare un’azione legale per evitare che ai cittadini venissero fatte pagare cifre non dovute. Ora che le nostre ragioni hanno trovato conferma nel verdetto emesso dal Giudice di Pace, andremo avanti fino in fondo, se possibile, con ancor maggiore determinazione e sicurezza di poter ottenere una vittoria importante per tutti i concessionari delle sepolture che si trovino nelle stesse condizioni di quella su cui il Giudice ha sentenziato“.

I cittadini che hanno ricevuto una cartella esattoriale dalla Ipogeo Latina Srl possono rivolgersi all’associazione Codici per far esaminare la loro situazione ed unirsi alle azioni avviate per richiederne l’annullamento, e ciò anche nel caso in cui avessero già pagato per il timore di andare incontro a spiacevoli conseguenze. È possibile contattare Codici Latina al numero 3356689009 oppure lo Sportello Nazionale telefonando al numero 065571996, inviando un messaggio WhatsApp al numero 3757793480 o scrivendo un’e-mail all’indirizzosegreteria.sportello@codici.org.