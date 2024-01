Irregolarità sul traghetto: la Quirino resta ferma al porto

Resterà ferma nel Porto di Formia, ormeggiata finche non verrà fatta chiarezza, la Motonave ‘Quirino’. Dopo l’odissea vissuta sabato mattina durante una manovra nel Porto di Ponza, gli inquirenti sono al lavoro per cercare di capire cosa non ha funzionato e se l’avanzata età del mezzo possa aver inciso su quanto accaduto.

Gli uomini della Capitaneria di Porto di Gaeta, insieme ai Carabinieri e alla Guardia di Finanza, hanno sottoposto la nave a varie ispezioni, l’ultima riguarderebbe l’efficienza ed il grado di preparazione del personale nella gestione delle emergenze. Ispezioni che hanno rilevato importanti carenze, in particolare le esercitazioni antincendio e di abbandono nave non sono state ritenute soddisfacenti. Ma non solo, il personale ispettivo ha inoltre verificato la non corretta tenuta dei registri delle esercitazioni effettuate e l’assenza di alcuni dispositivi di protezione individuale obbligatori.

Carenze che dunque dovranno essere rettificate e successivamente di nuovo verificate prima che la nave possa nuovamente partire. Nel frattempo Laziomar, società che gestisce il trasporto marino con le isole pontine, ha fatto sapere che il fermo della nave non condizionerà i collegamenti con quest’ultime.