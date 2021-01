Iscrizioni aperte ai corsi on-line della Biblioteca Comunale con IBBY Italia e NpL NpM

La biblioteca comunale di Cisterna di Latina “Adriana Marsella”, in collaborazione con IBBY Italia e il Gruppo locale NpL NpM, organizza due corsi di formazione online sulla lettura in età prescolare e intercultura.

I corsi presentati saranno due “Mamma lingua” e “Bill” e saranno finalizzati a promuovere l’abitudine di leggere ai bambini fin dai primi mesi di vita e acquisire competenze sulla letteratura.

L’iniziativa è rivolta ad operatori bibliotecari e culturali, insegnati educatori e interessati. Lo svolgimento sarà l’8 e il 19 febbraio alle ore 16:30 su piattaforma Zoom e la partecipazione sarà a titolo gratuito.

Il primo corso, dal titolo “Mamma lingua”, mira a far acquisire competenze sulla letteratura come mezzo per affrontare tematiche come legalità e integrazione culturale attraverso la formazione di sezioni documentarie dedicate ai libri in lingua madre.

Il secondo corso intitolato “BILL (Biblioteca della Legalità) ha come obiettivo quello di educare alla legalità, intesa in senso ampio: una legalità “costituzionale” che si declina a partire dalla lotta alle mafie e alla criminalità organizzata, fino ad arrivare alle relazioni con sé stessi e con gli altri, con il mondo che abitiamo. Parole, figure, libri per narrare ai ragazzi responsabilità, diritto, giustizia, dignità.

Le iniziative si terranno in collaborazione con IBBY, International Board on Book for Young people, un’organizzazione internazionale no-profit, fondata nel 1953 da Jella Lepman.

L’iniziativa rappresenta un’importante occasione di promozione della lettura ad alta voce e intercultura, volta a diffondere la conoscenza e la sinergia tra la biblioteca comunale, le istituzioni sanitarie e il mondo educativo al fine di sostenere lo sviluppo della lettura ai bambini fin dai primi mesi di vita.

Per iscriversi è necessario compilare il modulo richiedibile al seguente link https://bit.ly/2XCeeey entro il 04 febbraio 2020.

Le iscrizioni pervenute verranno accolte in base a criteri di competenza professionale e di ripartizione territoriale dei frequentanti. La conferma di ammissione verrà inviata entro il 5 febbraio 2020.