Isole, controlli della Finanza a Ponza e Ventotene: 13 segnalazioni

A Ponza e Ventotene, proseguono i controlli da parte della Guardia di Finanza.

L’attività ha interessato non solo le aree a maggiore afflusso turistico e i porti di attracco di entrambe le isole pontine, ma anche il punto di imbarco della città di Formia, grazie a una sinergica collaborazione tra i militari della Tenenza di Ponza e le unità cinofile del Gruppo di Formia. L’attività congiunta, ha portato alla segnalazione di 13 soggetti di età compresa fra i 17 e 39 anni, alle competenti Prefetture (7 Roma, 1 Milano, 1 Teramo, 1 Prato e 3 Alessandria) per detenzione di sostanze stupefacenti (hashish, cocaina e marijuana) per uso personale.

Il servizio ha consentito di sottoporre a sequestro sostanze stupefacenti tra hashish 32 grammi, marijuana 3 grammi e cocaina 2 grammi.

Sono state sottoposte a controllo di “polizia” 45 imbarcazioni dai quali ne è scaturita l’identificazione di 138 persone di cui 19 gravate da precedenti penali, e nello specifico, dai controlli nei confronti di imbarcazioni di pregio ed operatori economici operanti nel settore della locazione e noleggio, sono stati elevati 54 verbali per violazioni al Codice della Nautica da diporto o per incongruenze di carattere fiscale. Sono stati altresì eseguiti numerose attività ispettive finalizzate a prevenire la conduzione di imbarcazioni sotto l’effetto di sostanze alcoliche, mediante l’utilizzo dell’etilometro in dotazione alle unità navali delle fiamme gialle.