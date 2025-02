Isole ecologiche itineranti, il calendario 2025 per il conferimento dei rifiuti a Latina

Con l’inizio del nuovo anno, Abc ha reso noto il calendario 2025 delle isole ecologiche itineranti, un servizio pensato per agevolare il corretto smaltimento dei rifiuti ingombranti e promuovere la tutela dell’ambiente. Il programma prevede dodici appuntamenti, uno al mese, fino a gennaio 2026. Il primo è fissato per sabato 22 febbraio, dalle 8:00 alle 17:00, a Campo Boario in piazza E. Berlinguer.

Il servizio è attivo nelle aree servite dai cassonetti stradali, mentre i residenti delle zone coperte dalla raccolta porta a porta possono usufruire del ritiro gratuito a domicilio. Quest’ultimo può essere prenotato online, compilando l’apposito form sul sito di Abc, oppure inviando una e-mail all’indirizzo segnalazioni@abclatina.it.

Per contrastare l’abbandono indiscriminato dei rifiuti ingombranti, oltre alle isole ecologiche itineranti, restano operativi anche i tre centri di raccolta fissi situati in via Bassianese, via Massaro e in località Chiesuola. Il numero di conferimenti nei centri è in costante crescita: nel 2024 sono stati registrati 45.814 accessi, in aumento rispetto ai 43.000 del 2023 e ai 36.000 del 2022.

Tutti i servizi sono gratuiti e accessibili ai cittadini del Comune di Latina, previa esibizione di un documento d’identità e della bolletta Tari.