Isole, i controlli della guardia di Finanza: droga e sanzioni in mare

Proseguono i controlli della Guardia di Finanza sulle isole di Ponza e Ventotene, dove negli ultimi due fine settimana sono stati intensificati i servizi di prevenzione e vigilanza a terra e in mare. Nell’ambito dell’attività di contrasto allo spaccio di stupefacenti, i finanzieri hanno sequestrato 32 grammi di hashish, 2 grammi di marijuana e quattro spinelli già confezionati, segnalando alla Prefettura 15 persone. Le verifiche hanno interessato anche il porto di Formia, grazie alla collaborazione con la Squadra Cinofili.

I controlli si sono estesi anche alle attività economiche del territorio. Nei settori della ristorazione, dell’ospitalità, dell’abbigliamento e del noleggio da diporto sono stati individuati quattro lavoratori irregolari impiegati in due ristoranti e in un negozio di abbigliamento, con le relative segnalazioni agli uffici competenti.

Sul fronte della sicurezza in mare, le unità navali hanno controllato circa 65 imbarcazioni e natanti, identificando 241 persone ed elevando 95 verbali per violazioni in materia economico-finanziaria e di navigazione. Particolare attenzione è stata riservata alle moto d’acqua: dieci mezzi sono stati fermati e, in tutti i casi, sono state riscontrate irregolarità, tra cui l’assenza del casco, della patente nautica o della copertura assicurativa.