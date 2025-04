Isole pontine, dalla Regione 700mila euro per i collegamenti

Il Consiglio Regionale del Lazio ha approvato la variazione di Bilancio che garantirà anche 700 mila euro al comune di Terracina per i collegamenti con le Isole.

A febbraio scorso, come già comunicato, la Giunta Regionale del Lazio aveva deliberato le variazioni di bilancio di previsione finanziario 2025-2027, che prevede tra l’altro l’assegnazione di un contributo straordinario di 700mila euro al Comune di Terracina per assicurare il trasporto con le isole Pontine di merci, merci pericolose, carburanti e rifiuti urbani.

Un contributo importante che va ad aggiungersi ai 750 mila euro impegnati dalla Direzione Regionale Urbanistica e Politiche Abitative, Pianificazione Territoriale e Politiche del Mare per gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, insieme al finanziamento di 400 mila euro per gli interventi di dragaggio per migliorare la sicurezza della navigazione e assicurare l’accesso alle imbarcazioni, e all’altro contributo di 100 mila euro per un progetto di fattibilità.

«È una grande soddisfazione e rinnovo il mio ringraziamento al Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, all’Assessore Regionale alla Mobilità e ai Trasporti Fabrizio Ghera e all’Assessore al Bilancio Giancarlo Righini, con i quali c’è stata una continua e diretta interlocuzione, e tutta la Giunta Regionale. Si tratta di un contributo importante e necessario per un servizio strategico per tutto il territorio», le parole del Sindaco Francesco Giannetti.