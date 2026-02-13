Isole pontine, incontro in Regione per rafforzare i collegamenti marittimi

Si è svolto presso la Regione Lazio un tavolo istituzionale dedicato ai collegamenti marittimi con le isole pontine, con particolare attenzione alla realtà di Ponza. All’incontro hanno preso parte il presidente Francesco Rocca, l’assessore ai Trasporti Fabrizio Ghera, il sindaco Francesco Ambrosino, il vicesindaco Maria Claudia Sandolo, l’assessore comunale Umberto Scarogni e i rappresentanti della Laziomar.

Nel corso della riunione è stata effettuata un’analisi delle criticità legate alla regolarità delle corse, alla gestione dei picchi stagionali, al rifornimento delle merci e alla qualità complessiva del servizio. Tra le priorità condivise, la necessità di una pianificazione stabile e di lungo periodo, capace di garantire certezze alla comunità isolana e agli operatori economici, con un monitoraggio costante e un coordinamento istituzionale più strutturato.

Particolare attenzione è stata riservata ai temi dell’inclusione e dell’accessibilità, con l’obiettivo di migliorare i servizi dedicati alle persone con disabilità e garantire il trasporto gratuito per la polizia locale in servizio sull’isola. È stato evidenziato l’impegno a sollecitare risorse per il rinnovo della flotta, ritenuto strategico per elevare gli standard di sicurezza, affidabilità e modernizzazione del servizio, mantenendo attivo un confronto permanente tra Regione, Comune e gestore.