Istituto Rosselli di Aprilia, revocate le sanzioni: la Gilda vede spiragli

Dopo mesi di tensioni e polemiche, all’Istituto Rosselli di Aprilia si intravedono i primi segnali di svolta. La nuova dirigente scolastica, insediata da poche settimane, ha deciso di revocare i provvedimenti disciplinari inflitti lo scorso agosto dall’ex preside a docenti e personale Ata. Una scelta che, oltre a riportare un clima più disteso all’interno della scuola, raccoglie il plauso della Gilda degli Insegnanti di Latina, sindacato che aveva contestato fin da subito l’illegittimità di quelle sanzioni.

«La tempestività dimostrata dalla dirigente lascia presupporre buone intenzioni per sanare le storture della precedente gestione» commenta la coordinatrice provinciale della Gilda, Patrizia Giovannini. «Restano però da verificare i provvedimenti emessi durante l’ultimo anno scolastico, che meritano un controllo da parte degli uffici regionali e ispettivi».

Sul fronte amministrativo, però, i problemi restano pesanti. Il Fondo d’Istituto non è stato ancora liquidato e docenti e Ata attendono le retribuzioni per le attività aggiuntive svolte. «Il contratto integrativo è stato firmato unilateralmente e fuori tempo massimo dall’ex preside, un atto scorretto che ha bloccato i pagamenti» denuncia Giovannini.

Il miglioramento del clima interno e la risoluzione di alcune criticità sul sostegno non bastano a cancellare le difficoltà strutturali: circa 30 insegnanti hanno chiesto trasferimento, mentre altri sei sono andati in pensione. «Il Rosselli ha perso credibilità, pur essendo stato fino a pochi anni fa un’eccellenza del territorio» aggiunge la sindacalista.

La Gilda conclude con un auspicio: «Ci auguriamo che la nuova dirigente ristabilisca l’ordine e restituisca alla scuola il ruolo che merita. Come sindacato continueremo a vigilare e collaborare perché le criticità vengano superate nel più breve tempo possibile».