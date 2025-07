Italvolley Under 22, 3-0 all’Inghilterra. Ora big match con l’ Ucraina

Esordio impeccabile per la Nazionale maschile Under 22 sul campo di Cisterna di Latina, dove gli azzurrini hanno dominato il match inaugurale del Torneo di Qualificazione agli Europei, superando con autorità l’Inghilterra per 3-0 (25-11, 25-20, 25-15). Un avvio di torneo che ha messo in luce il grande potenziale del gruppo guidato da Vincenzo Fanizza, in uno scenario che ha risposto con calore e partecipazione.

Fin dalle prime battute, il PalaSport di Cisterna ha fatto da cornice a una prestazione convincente, in cui l’Italia ha imposto il proprio ritmo. Il servizio ha fatto la differenza, così come la gestione degli errori e l’efficacia a muro, in una gara che ha permesso anche ampie rotazioni da parte del commissario tecnico Vincenzo Fanizza, alla guida di un gruppo giovane ma ricco di potenziale. “È sempre emozionante la prima gara, ma il divario tecnico si è visto. Ho voluto coinvolgere più ragazzi possibile. Questo è un gruppo nuovo, con giocatori alla prima esperienza come Manuel Zlatanov, classe 2008. Stiamo lavorando per crescere, non solo in vista di questo torneo ma anche dei Mondiali estivi.”

Tra i protagonisti in campo anche Diego Frascio, schiacciatore classe 2004 e uno dei punti di riferimento della squadra: “Il 3-0 ci serviva per rompere il ghiaccio. C’era un po’ di emozione, ma il calore del palazzetto ci ha aiutato. Ora pensiamo all’Ucraina, sarà dura ma vogliamo vincere.”

I numeri confermano la netta superiorità azzurra: 10 ace, 8 muri vincenti e una regia ordinata che ha messo spesso in difficoltà la ricezione inglese.

Ora l’attenzione si sposta sulla sfida di questa sera (12 luglio, ore 20.30) contro l’Ucraina, che all’esordio ha faticato ma è riuscita ad avere la meglio sulla Danimarca al tie-break. Domenica, chiusura del girone contro la Danimarca, sempre alle 20.30.

Calendario e risultati:

11 luglio: Ucraina-Danimarca 3-2 (25-16, 25-19, 23-25, 20-25, 18-16)

Italia-Inghilterra 3-0 (25-11, 25-20, 25-15)

12 luglio: Ore 17: Danimarca-Inghilterra

Ore 20.30: Italia-Ucraina

13 luglio: Ore 17: Inghilterra-Ucraina Ore 20.30: Italia-Danimarca

Inizio solido per l’Italia, che ora guarda con fiducia ai prossimi due ostacoli decisivi per la qualificazione.