Itrana Agresti 1902: l’olio pontino conquista ancora le 3 Foglie del Gambero Rosso

L’olio extravergine pontino continua a brillare nel panorama enogastronomico italiano e internazionale. Anche quest’anno, il 501 Altitudo monovarietale Itrana ha ottenuto le 3 Foglie, il massimo riconoscimento assegnato dalla guida Oli d’Italia 2025 del Gambero Rosso, che lo ha definito un “olio eccezionale, emozionante”.

Prodotto da oliveti Presidio Slow Food Olivi Secolari, coltivati in regime biologico su terreni terrazzati nelle aree più impervie delle Colline Pontine, tra Itri e Sonnino, il 501 Altitudo si distingue per il suo equilibrio e ricchezza organolettica.

Dal punto di vista aromatico, il 501 Altitudo si presenta come un fruttato medio, ricco di profumi e avvolgente. Al palato spiccano note di foglia di pomodoro, erbe aromatiche e sentori vegetali, con una leggera prevalenza del piccante sull’amaro, in perfetta coerenza con le sensazioni olfattive. Inoltre, è un olio ricco di antiossidanti e vitamina E, elementi fondamentali per una dieta salutare.

“Essere riusciti a ottenere un olio extravergine che sta facendo il pieno di riconoscimenti nazionali e internazionali da oliveti che erano destinati all’abbandono è per noi motivo di grande soddisfazione”, ha dichiarato Francesco Agresti, titolare della società agricola.

Negli ultimi tre anni, il 501 Altitudo ha collezionato una lunga serie di riconoscimenti:

Presidio Slow Food Olivi Secolari

3 Foglie Gambero Rosso

Flos Olei Selected Farm

Lodo Guide 96,63/100

Platinum Award Best in Class – Amsterdam International Olive Competition

Platinum Award – Berlin GOOA

Gold Award – NYIOOC (New York International Olive Oil Competition)

Gold Medal – Olive Japan, Tokyo

Gold Prize Monovarietal – JOOP (Japan Olive Oil Prize), Tokyo

Gold Award – DUBAIOOC (Dubai International Olive Oil Competition)

World’s Best Olive Oil – NYIOOC

Un successo che conferma l’eccellenza dell’olio pontino e la sua capacità di imporsi tra i migliori al mondo.