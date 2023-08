Itri, al bar con l’arma detenuta abusivamente: denunciato

Proseguono con incisività i servizi del controllo del territorio posti in essere dalla Compagnia Carabinieri di Formia finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati in genere. A conclusione di mirate attività investigative da parte dei militari della Compagnia Carabinieri di Formia, sono stati raccolti e sottoposti al vaglio dell’Autorità Giudiziaria una serie di elementi a carico di alcuni soggetti ritenuti autori di recenti reati.

Nella fattispecie i carabinieri di Itri hanno denunciato per ricettazione e porto abusivo di armi un cittadino straniero 62 enne domiciliato in Itri, per essere stato sorpreso all’esterno del Bar “dello sport” con una pistola cal. 40 priva di caricatore, occultata nel pantalone. L’arma è stata asportata dall’abitazione in cui era regolarmente detenuta dal legittimo proprietario un 88 enne di Itri, momentaneamente assente dall’abitazione perché ricoverato presso l’ospedale di Formia nonché datore di lavoro della moglie, quale collaboratrice domestica. L’arma sottoposta a sequestro in attesa di essere versata all’ufficio corpi di reato.