Itri, Alessia Mancini è il nuovo assessore alle Politiche giovanili

Sarà Alessia Mancini a sostituire Elena Palazzo nel ruolo di assessore alle Politiche giovanili, sport e tempo libero, edilizia scolastica, trasporto pubblico locale e digitalizzazione del comune di Itri.

Questa mattina presso il Palazzo Municipale, la consigliera comunale ha firmato le deleghe assegnate dal Sindaco Giovanni Agresti che ha commentato così la nomina: “Alessia è una ragazza di grande talento. Può, con il suo dinamismo, apportare un prezioso contributo a questa giunta. Sono sicuro che, grazie alla sua intraprendenza, potrà svolgere questo ruolo in maniera efficace ed incisiva.”

La Mancini era già una consigliera delegata del Sindaco; il posto in Giunta si è reso disponibile dopo la nomina dell’on. Elena Palazzo ad Assessore Regionale. L’On. Palazzo, che continuerà comunque a sedere nel consiglio comunale, ha così commentato la nomina “Sono serena ed entusiasta che il mio posto in Giunta sia stato assegnato ad Alessia Mancini. Riuscirà a completare quei progetti da me intavolati ed a proporne, ne sono sicura, tantissimi che faranno la differenza per il futuro di Itri. Il gruppo FdI continuerà dunque a sostenere fortemente questa maggioranza, offrendo anzi, grazie ad Alessia un apporto significativo per il futuro operato”.

Ovviamente la dichiarazione della diretta interessata è quella da cui più trapela viva emozione. Questo il primo commento del neo assessore: “E’ con grande gioia che desidero condividere con tutti i miei concittadini questa nuova tappa della mia vita. Ringrazio profondamente il Sindaco Giovanni Agresti per la stima che mi ha dimostrato. Sono molto riconoscente all’On. Elena Palazzo, Assessore in Regione Lazio ed al mio partito, Fratelli d’Italia, per la fiducia che hanno riposto in me. Sono grata per l’opportunità che mi è stata data di servire la comunità di Itri, in un ruolo così importante. Continuerò ad impegnarmi nel dedicare tutti i miei sforzi per un futuro migliore ed una crescita collettiva.”