Itri, bracconieri identificati e sanzionati

Identificate e sanzionate per bracconaggio diverse persone dai militari della Stazione Carabinieri Forestale di Gaeta. In particolare per un soggetto, è scattato inevitabilmente il deferimento alla competente autorità giudiziaria oltre al sequestro dell’arma essendo stato sorpreso mentre tentava di eseguire il fatto all’interno del parco degli aurunci.

Nel territorio di Itri continuano i controlli serrati per limitare il bracconaggio. I forestali continueranno con impegno nel monitoraggio dell’ambiente, rappresentando una garanzia indefettibile per la tutela del patrimonio ambientale locale.