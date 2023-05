Itri, cani inferociti tentano di sbranare il loro padrone

Tragedia sfiorata in una zona subito fuori Itri. In una villetta, martedì mattina, un uomo ha rischiato di essere sbranato dai suoi cani. Si tratta di alcuni boxer che, per motivi ignoti, hanno iniziato a mordere il loro padrone mentre era intendo a ritirare una raccomandata attraverso il cancello della villa. Il postino incredulo ha tentato di allontanare il branco di cani inferociti riuscendo ad evitare il peggio. Nonostante li dividesse un cancello, i molossi sono riusciti a mordergli un piede.