Itri, cittadino georgiano violenta e maltratta la moglie: allontanato

Eseguita un’ordinanza di misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa nei confronti di un cittadino georgiano residente ad Itri.

La misura è stata emessa dal Giudice per l’udienza preliminare di Cassino, su proposta della Procura della Repubblica locale, a causa delle azioni violente e minacciose perpetrate dal soggetto nei confronti della moglie.

Quest’ultima è stata più volte costretta a subire atti sessuali completi, insulti, denigrazioni, umiliazioni e maltrattamenti, spesso anche in presenza dei loro due figli minori. Il comportamento del coniuge era particolarmente aggressivo quando si trovava in uno stato di alterazione psicofisica dovuto all’assunzione di alcol e stupefacenti.

L’indagato, che dovrà affrontare il processo per i reati contestati, è stato sottoposto al divieto di rientrare nell’abitazione coniugale e dovrà mantenere una distanza di almeno 500 metri dalla vittima e dai congiunti, in particolare dai figli. È stata inoltre disposta l’applicazione del braccialetto elettronico per monitorare eventuali violazioni delle prescrizioni imposte.