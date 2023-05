Itri, da domani la bonifica lungo il fosso di via VIII Marzo

Partiranno domani, 15 maggio 2023 a Itri i primi interventi di somma urgenza che riguarderanno la bonifica e la realizzazione di nuovi punti di ispezione lungo il fosso coperto di via VIII Marzo.

In particolare, in collaborazione con la Direzione Regionale Difesa del Suolo e con il supporto tecnico del Genio Civile regionale, domani si provvederà alla pulizia del fosso coperto che dal piazzale del mercato settimanale arriva fino ad intersecare via G. Matteotti e via Sant’Apollonia.

Con Ordinanza n. 77 firmata dal Resp. della Polizia Locale, Dott. Alberto D’Alessandro, è stato poi istituito il divieto di sosta in Via VIII Marzo lato destro a salire, dall’incrocio con via G. Matteotti e fino al civico 22, con istituzione del senso unico alternato e in via Sant’Apollonia, lato campetto di calcio di fronte al civico 76, fino all’incrocio con via G. Matteotti, dalle ore 7:30 fino al termine dei lavori.

Si invita la cittadinanza intera nel prestare la massima attenzione durante la circolazione veicolare nelle strade interessate dagli interventi.