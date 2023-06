Itri, discarica Calabretto: in arrivo 150mila euro per la bonifica

In arrivo per l’amministrazione comunale di Itri un finanziamento da 150mila euro per la bonifica della discarica abusiva in zona Calabretto.

Il problema si era palesato quando nel 2019 fu scoperta questa discarica abusiva, potenzialmente molto pericolosa per la salute pubblica. Molte le proteste dei cittadini e le richieste per risolvere il problema che, sin da subito, non si prospettò di facile risoluzione. Nello scorso 2021 l’allora Sindaco facente funzioni Elena Palazzo, insieme al Presidente del Consiglio Comunale con delega ai Rifiuti, Salvatore Ciccone, e al consigliere con delega all’ambiente, Simone Di Mascolo, iniziarono un serrato confronto per accelerare i tempi chiedendo l’intervento celere della Regione Lazio.

Finalmente, grazie all’intervento della stessa Elena Palazzo, che nel frattempo è andata a ricoprire il ruolo in Regione proprio di Assessore all’ambiente, si è riusciti ad avere un finanziamento di 150.000 € per far si che il problema venga superato.

Dalla discarica, di grandi dimensioni, scaturivano roghi dalle esalazioni allarmanti, per questo tale intervento diviene quantomai necessario. Si partirà dai rifiuti di grandi dimensioni, caratterizzandoli per poi smaltirli, proseguendo, in un secondo momento, alla bonifica totale dell’area.

Il primo cittadino ha concluso in una nota “Sono molto soddisfatto di come il lavoro di squadra dell’amministrazione abbia portato a questa risoluzione. Ringrazio l’assessore Palazzo per il suo intervento, sono sicuro che tale sinergia porterà anche in futuro ottimo risultati alla nostra città”.