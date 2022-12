Itri, finisce con l’auto fuori strada

Auto fuori strada all’alba di oggi ad Itri, in via Appia al km 128. Il conducente guidatore avrebbe perso il controllo della sua auto, finendo sulla collina. Dinamica in fase di ricostruzione.

Intervenuto immediatamente il personale operativo dei Vigili del Fuoco del Comando di Latina.

Sul posto presente la squadra territoriale VVF di Gaeta.

All’arrivo dei soccorritori l’uomo era già dall’auto, in discrete condizioni.

Grazie all’intervento del personale VVF l’auto è stata recuperata e portata via dal carroattrezzi.