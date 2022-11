Itri, in arrivo 800mila euro per l’asilo nido comunale

In arrivo un finanziamento di 800mila euro per il comune di Itri per la ristrutturazione dell’asilo nido comunale.

Il Comune ha deciso di offrire un nuovo servizio, la sezione “lattanti”. Potranno essere portati presso l’asilo nido i bambini dai tre mesi ai due anni e mezzo, soluzione per i tanti genitori che in questi anni hanno avuto difficoltà nel conciliare orari di lavoro e crescita dei propri figli. La struttura verrà ripensata sotto molti punti di vista, partendo dalla ventilazione che diverrà meccanica e un nuovo giardino con parco giochi. Riguardo il piano organizzativo, la struttura rimarrà aperta anche durante la sessione estiva.

Il Sindaco facente funzione Elena Palazzo, ha portato avanti il progetto avendo la delega all’edilizia scolastica. La stessa ha commentato- “Il lavoro di questi mesi è stato costante e senza sosta per riuscire a trarre il massimo dei benefici dai piani del PNRR. Tale impegno di squadra sta venendo ripagato dai tanti progetti che si andranno a realizzare in città nei prossimi mesi”.

L’Assessore Di Mattia, in collaborazione con il Sindaco per lo svolgimento dei lavori ha curato la parte normativa interna. “Questa rivoluzione è stata già anticipata dalla modifica del regolamento comunale relativo – spiega l’assessore alle politiche sociali Mario Di Mattia. Abbiamo deciso di anticipare l’iter burocratico dotando il Comune di un apparato legale già pronto ad affrontare i nuovi servizi anche e soprattutto seguendo le nuove normative emanate dalla Regione Lazio. Questo accelererà i tempi per la fruizione di questa nuova struttura.”