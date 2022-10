Itri, in programma i lavori del post alluvione

Ad Itri presto inizieranno lavori per la messa in sicurezza delle aree alluvionate. Elena Palazzo, sindaco facente funzione, ha incontrato l’ingegnere Wanda D’Ercole Direttore regionale lavori pubblici e difesa del sottosuolo della Regione Lazio, per discutere la pianificazione degli interventi per la situazione sgradevole causata dall’alluvione dello scorso anno.

In tutto il territorio comunale si svolgeranno lavori tra i quali il posizionamento delle barriere flessibili di contenimento a Valle Feuce ed a Valle Colella, con conseguente rifacimento del sistema idraulico e bonifica dei tombinamenti interessati.

A Valle Colella il punto fondamentale sarà il ripristino della viabilità su vico Campiglioni, attualmente inutilizzabile per ordinanza sindacale, dove verrà effettuato pure il rialloggiamento delle infrastrutture dei servizi che al momento sono a vista.

Molti di questi interventi sono già cantierabili e potranno partire non appena si supererà quest’ultima fase progettuale. Altri interventi a carico della Regione Lazio saranno mirati sui fossi e con soddisfazione la Palazzo dichiara che: “A seguito dei lavori sarà resa possibile rividere dell’ordinanza, che impone a più di duecento persone di lasciare le proprie case ad ogni allerta arancione”.Molti di questi interventi sono già cantierabili e potranno partire non appena si supererà quest’ultima fase progettuale.

La Palazzo conclude: “E’ stato sin qui possibile grazie alla fattiva collaborazione di tutti gli enti interessati, al Prefetto che ha favorito tale dialogo istituzionale ed alla pazienza dei cittadini che hanno subito le conseguenze del grave dissesto idrogeologico”.