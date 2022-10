Itri, iniziano i lavori all’Istituto Agrario

Sono iniziati i lavori presso l’Istituto Agrario di Itri, che si concentrano nel solaio al di sotto della copertura dell’Istituto.

I problemi d’infiltrazione si erano manifestati lo scorso Natale, e gli studenti dopo una manifestazione furono rassicurati dal vice sindaco Palazzo dopo aver fatto un sopraluogo dell’istituto.

Nel frattempo è stato approvato il progetto esecutivo e reperiti i fondi grazie ad una attenta programmazione triennale in bilancio per l’edilizia pubblica scolastica.

“Appena finito l’anno, avendo sgombro l’istituto ci siamo potuti muovere per risolvere definitivamente il problema” ha dichiarato il sindaco pro tempore Palazzo, avendo anche la delega specifica all’edilizia scolastica.

Il vice sindaco ha poi concluso: “Abbiamo avviato studi preliminari per dotare l’istituto di una scala di emergenza. Finito tale studio e reperiti i fondi, sarà il prossimo obbiettivo da perseguire per questo Istituto”.