Itri, misure per la riapertura dell’attività commerciale non rispettate: sanzione

Sanzionata un’attività commerciale di Itri per non aver rispettato le misure di distanziamento all’interno. La polizia municipale ha svolto in questi giorni i controlli per la corretta applicazione delle norme previste per il contenimento della diffusione del coronavirus.

Durante il sevizio di ieri gli agenti hanno multato il titolare dell’attività che, nonostante rientrasse tra quelle ammesse all’apertura, non si adoperava per far si che fossero garantite le misure previste.

“Al momento del controllo all’interno del locale di circa 20 mq – spiega il comandante Pasquale Pugliese – erano presenti quattro persone che non osservavano tra di loro la distanza interpersonale di almeno un metro. Non ci fa piacere sanzionare esercizi commerciali – conclude il Comandate – ma il rischio di contagio è forte e va garantita l’incolumità della collettività”.

L’esercente dovrà ora pagare 400 euro e restare chiuso da 5 a 30 giorni. La sanzione accessoria sarà disposta dalla prefettura di Latina.