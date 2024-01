Itri, pioggia di finanziamenti per le strade alla Regione

In arrivo 600mila euro per il Comune di Itri dalla Regione e Astral per la manutenzione stradale. Grande soddisfazione arriva dalle parole del capogruppo consiliare di Fratelli d’Italia ad Itri, Simone Di Mascolo: “Con grande orgoglio e soddisfazione apprendiamo che la giunta regionale nella giornata di ieri ha approvato il piano triennale delle opere pubbliche per il Lazio. Questo risultato, che genererà l’arrivo su tutto il territorio regionale di una serie di contributi sostanziali (28 milioni di euro) riguarderà in particolar modo anche il comune di Itri. Traguardo che conferma la buona azione politico-amministrativa di Fratelli d’Italia e del nostro gruppo consiliare, sia in merito all’attuale approvazione del piano che avviene in giunta grazie al contributo del nostro assessore regionale Elena Palazzo, ma anche e soprattutto riguardo il lavoro preventivo fatto nel corso del mandato amministrativo, senza il quale vogliamo ricordare che il risultato oggi non avrebbe interessato il nostro comune. Lavoro sviluppato in un momento in cui l’amministrazione ci ha visti alla guida del paese in maniera trainante non solamente nella gestione delle tante emergenze che si susseguivano, ma anche nell’impegno avuto nell’elaborare un piano triennale e di rispondere ad una serie di bandi come quelli Astral che oggi ci permettono di poter dare risposte concrete al nostro territorio intercettando fondi preziosissimi per Itri. Il nostro comune, infatti, sarà tra quelli che potrà giovare di un duplice sostegno grazie all’adesione fatta ai bandi precedentemente citati che ci garantiranno: 200 mila euro per la messa in sicurezza delle strade; 400 mila euro per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Attendiamo nei prossimi mesi l’inizio dei lavori frutto di questo grande risultato”.