Itri, polizia locale premiata in Regione per il lavoro durante il covid

Il presidente Francesco Rocca, e l’assessore al Personale, alla Sicurezza urbana, alla Polizia locale e agli Enti locali della Regione Lazio, Luisa Regimenti, hanno consegnato ai comandanti della Polizia Locale dei Comuni di Itri, Marino, Labico e Soriano nel Cimino, il riconoscimento al merito per il lavoro svolto dai rispettivi Corpi polizia nel corso dell’emergenza Covid-19.

Hanno ritirato la pergamena i comandanti, Antonio Presutti di Soriano nel Cimino, Giulio Bussinello di Marino, Tamara Latini di Labico e Sergio Stamegna di Itri.

Alla cerimonia hanno presenziato il sindaco di Marino, Stefano Cecchi; il sindaco di Labico, Danilo Giovannoli; l’assessore del Comune di Soriano nel Cimino, Francesco Marzoli e l’assessore del Comune di Itri, Mario Simone Di Mattia.

«Oggi premiamo i Corpi di polizia dei Comuni di Itri, Marino, Labico e Soriano nel Cimino. Idealmente rivolgiamo un sentito ringraziamento a tutti gli 8mila agenti di polizia locale del Lazio. Gli agenti sono stati tra gli “angeli” che ci hanno accompagnato e guidato nei difficili giorni dell’emergenza pandemica: hanno distribuito mascherine e fornito preziose indicazioni sulle disposizioni che si andavano via via generando. Svolgendo anche funzioni sociali, aiutando in prima persona anziani o persone disagiate». Lo ha dichiarato l’assessore Luisa Regimenti.

«Accanto al giusto tributo per il lavoro svolto in questi anni, vogliamo ora procedere a un serio rilancio della polizia locale del Lazio. Abbiamo riattivato il Tavolo tecnico-consultivo regionale che era fermo da anni e stiamo lavorando per la creazione di una Scuola regionale di polizia locale, che garantisca una formazione uniforme e di alto livello. Vogliamo continuare a lavorare in questa direzione perché investire sulla polizia locale garantisce città più sicure», ha concluso Regimenti.