Audace tentativo di rapina quello di ieri sera in quel di Itri.

Indossando un passamontagna e guanti in lattice, un criminale ha minacciato la titolare di un negozio, puntandole una pistola in direzione del viso e sfondando una vetrina espositiva per rubare alcuni telefoni cellulari. Tuttavia, la sua fuga è stata interrotta da una ferita causata dai vetri rotti, che ha fatto scattare l’intervento tempestivo delle autorità.

Gli investigatori, rapidamente sul posto, hanno recuperato i vestiti abbandonati dal rapinatore e avviato le indagini. Grazie alle tracce di sangue lungo il percorso e ai video di sorveglianza, è stato possibile ricostruire i dettagli del crimine e avviare la caccia al colpevole.

In un colpo di scena, un avvocato ha contattato la centrale operativa della Compagnia di Formia, annunciando che il suo cliente desiderava costituirsi per la rapina. Poco dopo, un giovane diciassettenne, accompagnato dal suo difensore, ha consegnato la refurtiva e l’arma utilizzata, rivelatasi essere una pistola giocattolo.

Il giovane è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Roma.