Itri, rissa tra extracomunitari finisce a coltellate: due feriti

Una serata movimentata quella che la città di Itri ha vissuto lunedì. Nell’occhio del ciclone è finito un gruppo di quattro persone di origine nordafricana, che si è affrontato in una rissa, dalla quale due di loro sono usciti lievemente feriti.

Come riportato dal quotidiano Latina Oggi, la rissa sarebbe partita intorno alle 22, quando due libici e due egiziani avrebbero cominciato ad azzuffarsi. Ad aver avuto la peggio sono stati i due libici, feriti con armi da taglio e immediatamente trasportati al “Dono Svizzero” di Formia per le medicazioni del caso.

I due hanno poi denunciato l’accaduto, con i due egiziani al momento dileguatisi. Sul fatto indagano le autorità, che continuano la ricerca ai due aggressori.