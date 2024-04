Itri, sbanda con la moto e finisce nella scarpata: ferita una 20enne

Perde il controllo della moto e finisce in una scarpata lungo l’Appia ad Itri. Ancora sconosciute le cause che hanno portato al sinistro, fatto sta che ad avere la peggio è stata una ragazza di 20 anni di origini straniere.

Sul posto, dopo le segnalazioni ricevute, sono intervenuti subito i soccorsi: si è reso necessario l’intervento delle squadre del soccorso tecnico dei vigili del fuoco per recuperare la giovane finita nella scarpata che costeggia la strada. Una volta stabilizzata e messa in sicurezza è stata affidata al personale sanitario che, poco dopo, l’ha trasportata in eliambulanza a Roma.