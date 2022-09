Itri, seggi elettorali spostati per il maltempo

Maltempo e rischi per Itri, già colpita in passato da nubifragi.

E’ stato oggetto di una riunione in Prefettura, chiesta dal vice sindaco di Itri Elena Palazzo.

Sul tavolo tecnico i disagi dei cittadini di Itri in relazione alle continue allerte meteo.

In previsione di una nuova allerta meteo per questo fine settimana e visti i reali pericoli e danni causati nel centro Italia e nella provincia di Latina, si è deciso di usare massima cautela mettendo in primo piano l’incolumità pubblica, anche rispetto alle prossime elezioni di domenica.

Si è reso così necessario uno spostamento dei seggi elettorali, per agevolare le operazioni di voto da un lato, e garantire al contempo la sicurezza dei circa 8000 cittadini che si recheranno alle urne. Di conseguenza i seggi saranno spostati presso il palazzo comunale che sarà l’unica sede in cui si voterà in città.

Poiché le scuole cittadine non sono più sede di seggi elettorali, i ragazzi potranno tornare, lunedì 26 settembre, tranquillamente a svolgere l’attività scolastica, salvo nuove allerte meteo.

Altro tema dell’incontro era la messa in sicurezza di Itri, con particolare riferimento alle zone messe in pericolo dalle allerte meteo. Ad aggravare il momento già di per se’ delicato e complesso, una nuova allerta meteo in arrivo per il weekend.

I temi centrali sono due. Il primo è la situazione dei destinatari dell’ordinanza per gli sgomberi. I cittadini esasperati chiedono interventi immediati e risolutivi che possano alleggerire la loro situazione. Il Comune si è fatto portavoce di tale delicata situazione, continuando a far pressione sulla Regione Lazio.

Ad oggi l’ordinanza aperta, che prevede lo sgombero dalle case ad ogni allerta almeno arancione, è l’unica opzione in campo.

L’alternativa è lo sgombero permanente delle abitazioni che l’amministrazione, assumendosene le responsabilità, ha sin ad ora evitato.

Oltre al Prefetto Maurizio Falco, presenti i comandanti provinciali dei Carabinieri e Forestale, i Vigili del Fuoco, il delegato dell’ Aeronautica Militare, il Questore di Latina, in collegamento il Genio Civile della Regione Lazio ed il responsabile della Protezione Civile della Regione Lazio.

Per il Comune di Itri, oltre al vice sindaco, Elena Palazzo, l’assessore Mario di Mattia, il responsabile della Polizia Municipale D’Alessandro e l’Ufficio Tecnico del Comune rappresentato dal geometra Pasquale Manzo.