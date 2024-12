Itri, semina il caos a casa e aggredisce i carabinieri: arrestato

Un 37enne di Itri, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai carabinieri della Stazione del posto in flagranza dei reati di violenza e resistenza a pubblico ufficiale. I militari, una volta intervenuti a casa dell’uomo, lo hanno trovato in evidente stato di alterazione che minacciava i familiari. Una furia che non si è fermata nemmeno all’arrivo dei carabinieri, che a loro volta sono stati aggrediti dal 37enne. Poco dopo, e con non poche fatiche, gli uomini della stazione di Itri, sono riusciti a tranquillizzare l’uomo bloccandolo.

Dai successivi accertamenti è emerso che l’uomo si era reso protagonista di un episodio simile qualche sera prima, e in quel caso fu ricoverato presso l’ospedale Dono Svizzero di Formia. Ospedale che aveva lasciato proprio qualche ora prima di rendersi protagonista di quest’ultimo episodio di violenza. Una volta tornato a casa infatti, il 37enne ha cominciato a minacciare chiunque gli capitasse a tiro aggredendo anche il personale del 118 intervenuto dopo la chiamata dei parenti. Per l’uomo, dopo l’arresto e dopo il rito per direttissima, il giudice ha disposto l’obbligo di firma.