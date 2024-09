Itri, sicurezza delle contrade dopo la frana: anticipato il progetto

Oggi è stato annunciato, con sette mesi di anticipo rispetto al cronoprogramma previsto, il completamento dello studio progettuale affidato ad Astral Spa dalla Regione Lazio, per la messa in sicurezza delle aree di Contrada Giovenco e Campiglioni, nel comune di Itri, colpite da una frana tre anni fa. La presentazione è avvenuta negli uffici della Regione Lazio, alla presenza dell’Assessore all’Ambiente Elena Palazzo, del Prefetto di Latina Vittoria Ciaramella, del Commissario Prefettizio di Itri Antonietta Lonigro, e del Direttore Regionale dei Lavori Pubblici Luca Marta.

L’assessore Palazzo ha sottolineato l’importanza di questa accelerazione nei lavori, evidenziando come ciò permetterà di velocizzare l’iter per la definitiva messa in sicurezza delle zone colpite. Il Commissario Lonigro ha espresso soddisfazione per la rapida conclusione dello studio e ha assicurato il supporto dell’amministrazione comunale per accelerare l’iter burocratico.

I prossimi passi includono l’attivazione delle procedure con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (Mase) e l’acquisizione del progetto da parte del Comune di Itri tramite una delibera. La Regione Lazio ha stanziato 22 milioni di euro per l’opera.