Itri, tavolo in Prefettura: al via la rimozione dei massi pericolanti

Si è svolta con esito positivo la riunione in Prefettura riguardo i danni causati dal maltempo e dai fenomeni alluvionali in provincia. Al tavolo, convocato dal Prefetto Maurizio Falco, hanno partecipato i rappresentanti di tutti i comuni più colpiti dalle forti precipitazioni della scorsa settimana.

Situazione particolare nella città di Itri, che è stata rappresentata dal Sindaco Elena Palazzo, dall’assessore ai lavori pubblici Cece, il segretario comunale e dallo staff tecnico. In collegamento l’Ingegnere D’Ercole Direttore dell’area Lavori Pubblici, difesa del suolo della Regione Lazio e tutti i tecnici interessati ai sopralluoghi avvenuti a Itri lo scorso lunedì.

La riunione ha deciso l’immediato intervento sul monte che sovrasta la zona “Campiglioni”. Si procederà grazie all’intervento del genio civile alla rimozione di tutti i massi che sino ad oggi hanno messo in pericolo la cittadinanza. Questo vorrà dire tirare un sospiro di sollievo e pensare al futuro immediato in modo più sereno.

La Regione Lazio si sta facendo carico dello studio e della progettazione degli interventi, data la complessa situazione idraulica che unisce le terre a monte con quelle a valle. Si sta altresì mettendo a punto un piano a medio e lungo termine per mettere in sicurezza definitivamente l’area.

Un intervento pari a 10 milioni di euro sarà effettuato dalla Regione anche per le problematiche relative agli sversamenti di “pontone”. Per questo progetto di risanamento il Comune di Itri è capofila e si è interessato dal primo momento. Il Sindaco protempore Palazzo ha infine dichiarato: “Tali risultati ci fanno guardare al futuro con occhi più fiduciosi e metteranno in condizione i cittadini, dopo i primi interventi, di tornare a vivere più serenamente con le loro famiglie nelle loro case”.