Itri, tennis: Greta Petrillo conquista l’Europa.

Un’altra bella pagina per lo sport nazionale viene scritta ad Itri, nel campo del tennis femminile, grazie a Greta Petrillo, già due volte campionessa italiana nelle categorie giovanili under 14 ed under 16, che porta a casa un’altra coppa di pregiatissimo livello, questa volta affermandosi vincitrice anche del torneo internazionale under 18 ITF J 100 tenutosi a Wolfsberg, in Austria.

Partita dalle qualifiche, dopo 8 incontri, la vittoria del titolo arriva contro l’austriaca Alexandra Zimmer grazie al risultato di 6-7 7-5 6-2, finale arrivata dopo aver sfidato in semifinale una delle altre due italiane che insieme a lei onoravano e rappresentavano i colori della nostra nazione nel paese austriaco.

Che questa vittoria possa essere per Greta, 16 anni da pochi giorni, cresciuta tra i campi di Itri e Gaeta e successivamente sotto la supervisione e la guida attenta del tecnico nazionale Silvano Papi di Genazzano, la definitiva consacrazione verso traguardi che la famiglia e la comunità itrana si aspettano possa presto raggiungere.

Da parte dell’Amministrazione comunale vanno alla giovane tennista i complimenti per il successo ottenuto ed un forte in bocca al lupo in vista del prossimo appuntamento internazionale di Amburgo, in Germania, che la vedrà protagonista nei prossimi giorni.