Itri, tragedia in moto: muore il 35enne Manuel Scaccia

Tragico incidente ieri tra le strade pontine, dove un uomo di 35 anni, Manuel Scaccia, ha perso la vita dopo aver impattato in modo violento contro un muretto a bordo strada dopo aver perso il controllo della sua moto. La vittima stava rientrando a casa, a Veroli, al seguito di un gruppo di appassionati delle due ruote nella classica gita fuori porta domenicale quando, per cause da accertare, ha perso il controllo della sua Yamaha nel tratto di strada della ex statale Valle del Liri, tra Campodimele e Itri. I soccorsi giunti sul posto hanno potuto soltanto accertare il decesso dell’uomo che di professione faceva il trasportatore.