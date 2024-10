Un 30enne della provincia di Foggia è stato denunciato dai Carabinieri della Stazione di Itri per aver orchestrato una truffa attraverso un annuncio online. L’uomo aveva pubblicato su un noto social network un’offerta per la vendita di un dispositivo di “telemetria per kart”, riuscendo a convincere la vittima a versare la somma di 320 euro sul proprio conto corrente. Tuttavia, la compravendita non è mai stata conclusa e l’acquirente si è trovato senza il prodotto promesso.