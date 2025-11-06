Itri, una giostra in ricordo del piccolo Luigi Maggiacomo

E’ stata una giornata di emozione e di profonda partecipazione quella vissuta ieri ad Itri, dove la comunità si è ritrovata nella villetta comunale “Giovanni Ialongo” per inaugurare una nuova giostra dedicata al piccolo Luigi Maggiacomo, il bimbo di tre anni scomparso tragicamente lo scorso 5 febbraio a seguito di un malore durante una lezione di nuoto nella piscina Onda Verde di Fondi.

Alla cerimonia erano presenti i genitori Federico e Alessandra, la sorellina, i nonni e gli zii, insieme al sindaco Andrea Di Biase, all’assessore Anna Ciccarelli e a numerosi cittadini. Un momento intenso, in cui il dolore per la perdita si è trasformato in commozione condivisa e nel sorriso dei tanti bambini che, giocando, hanno dato nuova vita al parco.

La giostra, donata dalla famiglia Maggiacomo alla città, rappresenta un gesto di straordinaria sensibilità, un modo per trasformare il lutto in un segno di amore e di speranza, destinato a durare nel tempo. “Attraverso il sorriso dei bambini – ha dichiarato il sindaco Di Biase – continueremo a ricordare Luigi, che resterà per sempre parte della nostra comunità”.