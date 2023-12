Itri, uomo tenta di nascondere della cocaina in bocca: denunciato

Non è riuscito ad ingannare i carabinieri della Stazione di Itri l’uomo nonostante il curioso tentativo.

L’uomo di Itri fermato dai Carabinieri ha provato ad occultare dei grammi di cocaina nascondendoseli…in bocca.

È stato denunciato a piede libero “detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente“.

Si tratta di un 37enne, residente a Itri e già noto alle forze dell’ordine; i militari, impegnati nei consueti controlli alla circolazione stradale – che in questo periodo di festività natalizie il Comando Compagnia Carabinieri di Formia ha inteso maggiormente rafforzare – hanno notato il 37enne in atteggiamento sospetto aggirarsi per le vie del centro di Itri. Controllato, è stato trovato in possesso di una dose di cocaina di 0,5 grammi, che aveva appena nascosto in bocca… La droga è stata recuperata e sono partiti gli accertamenti a carico della persona.

Durante la perquisizione dell’abitazione dell’uomo sono stati trovati altri 35 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento della droga.