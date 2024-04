Alla vista dei carabinieri si nasconde dietro un albero. L’uomo, con vari precedenti penali, è stato notato dai militari di una pattuglia della Stazione dei carabinieri di Itri che, una volta proceduto al controllo, hanno trovato, occultata sotto un albero di ulivo, una pistola priva di matricola, carica di 3 proiettili calibro 6,35 e con modiche alla canna tali da renderla un’arma clandestina.

Per l’uomo, già noto alle forze dell’ordine e gravato da vari precedenti penali, è scattato l’arresto per detenzione d’arma clandestina. I militari oltre al sequestro dell’arma, hanno sequestrato anche un telefono con all’interno due sim di intestazione fittizia. La Procura di Cassino ha disposto per l’uomo la detenzione in carcere.