ITS Academy Caboto, aperte le iscrizioni ai nuovi corsi gratuiti

Sono aperte le iscrizioni ai nuovi percorsi formativi gratuiti dell’ITS Academy Caboto, punto di riferimento nella formazione post diploma per i settori marittimo, nautico e logistico. Tra le principali novità dell’anno accademico c’è l’attivazione del nuovo corso di Logistica Farmaceutica nella sede di Civitavecchia, pensato per formare tecnici specializzati nella gestione della supply chain del farmaco, una figura sempre più richiesta dal mercato.

L’offerta formativa comprende complessivamente otto percorsi di alta specializzazione, tra cui Ufficiale di Coperta, Ufficiale di Macchina, Ufficiale del Diporto, Yacht Design Operator, Hostess e Steward di Bordo, Logistica e il corso per Ispettore Navale – Marine Surveyor, unico nel suo genere in Italia e realizzato in collaborazione con RINA.

Le selezioni prenderanno il via a partire da ottobre con calendari differenziati per ciascun corso. Le candidature possono essere presentate attraverso il sito ufficiale dell’Academy, dove sono disponibili bandi e documentazione.

I percorsi ITS combinano formazione teorica, laboratori, tecnologie innovative, utilizzo dell’intelligenza artificiale, simulatori professionali e stage in azienda, con l’obiettivo di garantire competenze immediatamente spendibili nel mondo del lavoro. I corsi sono completamente gratuiti e prevedono anche agevolazioni per vitto e alloggio destinate agli studenti provenienti da altre città.

Per informazioni e candidature è possibile consultare il sito ufficiale dell’ITS Academy Caboto: Fondazione Caboto.