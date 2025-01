ITS Academy Fondazione Bio Campus: Daniele Pili è il nuovo Presidente

Daniele Pili è stato eletto all’unanimità nuovo Presidente dell’ITS Academy Fondazione Bio Campus di Latina. La nomina è avvenuta nel corso della mattinata, durante una riunione del Consiglio di Amministrazione svoltasi presso gli uffici di SiCamera a Roma. Pili prende il posto di Carlo Picchi, dimissionario per sopraggiunti impegni istituzionali.

Giovanni Acampora, Presidente della Camera di Commercio di Frosinone-Latina e socio fondatore della Fondazione, ha commentato:

“Una nomina nel solco della continuità. Ringrazio il Presidente uscente Picchi per l’eccellente lavoro svolto e rivolgo i miei migliori auguri a Daniele Pili, che saprà portare avanti l’importante impegno della Fondazione Bio Campus. La mission dell’ente camerale è collaborare con gli ITS per formare giovani qualificati, capaci di rispondere alle esigenze delle imprese e di ridurre il gap tra domanda e offerta di lavoro, uno dei pilastri per il rilancio dell’economia territoriale.”

Daniele Pili, attualmente Presidente di Coldiretti Latina, avrà il compito di guidare la Fondazione Bio Campus, una realtà d’eccellenza nella formazione per i settori agroalimentare e chimico, elementi chiave dell’economia del territorio pontino.

L’ITS Academy Fondazione Bio Campus, infatti, propone percorsi di formazione innovativi, progettati in stretta collaborazione con le imprese, includendo tirocini nelle aziende della filiera agroalimentare.

“Questi percorsi,” ha aggiunto Acampora, “offrono ai giovani opportunità concrete di inserimento lavorativo, promuovendo lo sviluppo delle competenze richieste da un mercato in continua evoluzione.”