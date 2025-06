Jacopo Tosti torna in azzurro: nuova convocazione per il centrale del Cisterna Volley

Jacopo Tosti, giovane talento del Cisterna Volley, è stato nuovamente convocato con la Nazionale Under 19. Il centrale classe 2008 prenderà parte al collegiale in programma dal 16 al 25 giugno a Camigliatello Silano (CS), presso l’Hotel Tasso, sotto la guida del Direttore Tecnico Vincenzo Fanizza e del tecnico Francesco Conci. Un altro importante passo nella preparazione ai Mondiali di categoria, in programma dal 21 luglio al 3 agosto in Uzbekistan.

Per Tosti si tratta del secondo raduno consecutivo, dopo aver appena concluso il precedente lo scorso 11 giugno. La convocazione conferma il suo momento d’oro, al termine di una stagione densa di emozioni: dal titolo di Campione del Mondo Under 17 agli Europei Under 18, fino al quarto posto alle Finali Nazionali con l’Under 19 e l’esordio in SuperLega con la maglia del Cisterna.

Un percorso in costante crescita, che rende orgoglioso il club pontino e sottolinea ancora una volta il valore del giovane centrale nel panorama pallavolistico italiano.