Job Hub Festival di Cisterna , Sambucci: “Importante opportunità di lavoro per i giovani”

“Voglio fare i miei più sinceri complimenti a tutta la macchina organizzativa del Job Hub Festival, che si terrà a Cisterna, a Palazzo Caetani, questo sabato 4 maggio a partire dalle ore 9. Sono certo che il loro impegno si tradurrà in una produttiva giornata a vantaggio del mondo del lavoro ed è per questo che, con la Regione Lazio, abbiamo sin da subito supportato e sostenuto concretamente tale idea. E’ per me motivo di orgoglio vedere concretizzarsi questa iniziativa che rappresenta una novità assoluta a Cisterna. Un’idea nata da un momento di condivisione con un gruppo di giovani imprenditori locali con il quale ho avuto il piacere di trascorrere una bella e formativa esperienza a Bruxelles. Da quelle idee ha preso forma e vita questo importante appuntamento che già alla vigilia è un successo con oltre 40 aziende che hanno aderito e tantissimi utenti in cerca di lavoro che già si sono registrati. Il tema del lavoro è e rimane una questione centrale, a tutti i livelli. Tanto per le aziende in cerca di figure specifiche quanto per tutti coloro che cercano lavoro. C’è stato il coraggio di organizzare un momento di incontro reale, non virtuale. Coinvolgendo tante aziende del territorio che si ritroveranno tutte a disposizione per pianificare incontri e colloqui con quanti sono in cerca di lavoro, abbattendo così quel muro di incomunicabilità che è una delle piaghe più impattanti nel mondo della ricerca del lavoro. Un evento che partendo da Cisterna può e dovrà essere replicato su altri territori. Un ringraziamento, dunque, agli organizzatori del Job Hub Festival, a Michela Quattrociocchi e Chiara Mastrantoni che da giovani e lungimiranti imprenditrici cisternesi hanno saputo coniugare le esigenze imprenditoriali a quelle del territorio in cerca di occupazione. Per tale ragione ho sposato subito la loro idea e, con la Regione Lazio, abbiamo costruito insieme questa importante iniziativa nella quale crediamo fortemente”

Lo dichiara il vicepresidente della commissione agricoltura della Regione Lazio, Vittorio Sambucci.