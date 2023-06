Junior League, la Top Volley Cisterna conclude al settimo posto

Termina con una vittoria su Perugia per 3-1 e la conquista della settima posizione assoluta l’esperienza della Top Volley, nella Del Monte Junior League, promossa dalla Lega Pallavolo Serie A e giocata tra l’Eurosuole Forum di Civitanova Marche e il PalaPrincipi di Potenza Picenza. Una rappresentativa della Top Volley Cisterna realizzata grazie al progetto INSIEMESIAMOPIùFORTI in collaborazione con MARINO PALLAVOLO.

Gli under 20 pontini si piazzano davanti, oltre che agli umbri, anche a Verona e Siena. La Top Volley Cisterna ha chiuso il girone B con tre sconfitte ed una vittoria realizzata contro Verona.

Nella finale per il 7° e l’8° posto ha brillato tutta la squadra trascinata da un ottimo capitan Finauri, che ha chiuso l’incontro con uno score di 24 punti messi a segno. Primo set ben gestito dagli umbri che hanno saputo tenere a freno i cisternesi, chiudendo avanti per 25-18. Nel secondo set i ragazzi di coach Ronsini hanno superato agilmente gli avversari, risolvendo la pratica in 19 minuti sul 25-12. Terzo set fotocopia del primo a parti invertite: capitan Finauri e l’opposto Anellucci mettono palle a terra che valgono il 25-21. Più equilibrio in campo nel quarti set, ma sul 22-22, Cisterna spinge forte sull’acceleratore e non sbaglia più: finisce 25-22 per il 3-1 conclusivo.

Top Volley Cisterna – Perugia: 3-1 (18-25; 25-12; 25-21; 25-22)

Top Volley Cisterna: Amici 6, Martucci, Finauri 24, Turcanu, Nuccitelli, Peduzzi 4, Eramo, Forcina 7, Anellucci 19, Telasio 6, Coscia (L) 1, Abagnale (L). All. Ronsini

Sir Safety Susa Perugia: Brozzi, Palazzetti 1, Antecini 2, Andreini 7, Broccatelli (L), Modugno 4, Brilli 2, Montini 3, Volpi 5, Guerrini 17, Pace, Mogini 2, Cesarini. All. Fontana