Junior NBA Championship: terzo posto per la Benacquista

La squadra Under 13 Gold del Latina Basket si è classificata terza all’evento Jr NBA Championship di Pescara.

La squadra, composta da giovani talenti locali, ha dimostrato grande determinazione e spirito di gruppo durante l’intero torneo. Un risultato frutto di due anni di sacrifici e lavoro di dedizione in palestra. Grazie ad un parziale di 30 a 11 nell’ultimo periodo, i ragazzi sono riusciti a conquistare uno fantastico il terzo posto.

I giocatori hanno espresso grande emozione e soddisfazione per il risultato ottenuto, dando sempre il massimo durante le partite, durante le quali hanno dimostrato il loro valore al pubblico presente.

Grande soddisfazione espressa anche dall’assessore comunale allo Sport, Andrea Chiarato: “Provo grande orgoglio per questo podio. Desidero congratularmi con i ragazzi della Benacquista Assicurazioni Latina U13, protagonisti con il terzo posto alla Junior NBA Championship di Pescara. Una vetrina internazionale, che da’ lustro al nostro patrimonio sportivo, come quello cestistico, sotto gli occhi di FPI e NBA. Come Comune e assessorato allo Sport vogliamo continuare a sostenere una realtà sportivo di grande spessore come la Benacquista Latina, che da anni investe sul vivaio. Complimenti a dirigenza, staff e giocatori”.